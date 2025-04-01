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Политика ,  
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Глава МИД Китая заявил о необходимости поэтапного ядерного разоружения

Ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно и основываться на принципе глобальной стратегической безопасности, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Китая Ван И. 

Работать же над сокращением ядерного оружия, по словам дипломата, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете.

Китай обладает гораздо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединиться к переговорам по ядерному разоружению, добавил Ван И. «Тем более по данному вопросу Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере», — отметил министр.

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В январе президент США Дональд Трамп выступил за сокращение ядерных арсеналов России, США и Китая. «На данный момент у Китая ядерный арсенал гораздо меньше, чем у нас, но через четыре или пять лет они нас догонят», — пояснил американский лидер.

Китай сам должен решить, подключаться ли по предложению США к переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил в марте глава МИД России Сергей Лавров. «Это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору», — сказал российский дипломат.

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Теги
Ван И ядерное разоружение Китай
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