В Таиланде загорелся катер с туристами из России

Фото: Phuket marine office / Thai Maritime Enforcement Command Centre Фото: Phuket marine office / Thai Maritime Enforcement Command Centre Фото: Phuket marine office / Thai Maritime Enforcement Command Centre Фото: Phuket marine office / Thai Maritime Enforcement Command Centre

В Таиланде загорелся туристический катер во время экскурсии по острову Май Тон в провинции Пхукет, сообщает местное издание MGRonline.

Пожар мог начаться в туалете, уточнило MGRonline. По предварительным данным, пытаясь спастись от огня, туристы прыгнули в море, прежде чем пламя охватило все судно. Им помог другой катер, находившийся поблизости. Капитан и еще один турист получили ранения, их доставили в больницу.

На борту были 34 российских туриста, по данным Prachachat, Dailynews и pptv.