В Таиланде загорелся катер с туристами из России
В Таиланде загорелся туристический катер во время экскурсии по острову Май Тон в провинции Пхукет, сообщает местное издание MGRonline.
Пожар мог начаться в туалете, уточнило MGRonline. По предварительным данным, пытаясь спастись от огня, туристы прыгнули в море, прежде чем пламя охватило все судно. Им помог другой катер, находившийся поблизости. Капитан и еще один турист получили ранения, их доставили в больницу.
На борту были 34 российских туриста, по данным Prachachat, Dailynews и pptv.
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