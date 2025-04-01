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Общество ,  
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Появилось фото бывшего менеджера Bloomberg, которого нашли мертвым дома

Появилось фото экс-менеджера Bloomberg и его жены, которых нашли мертвыми дома
Фото: Richard Samarel / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Richard Samarel / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Появилось фото, на котором запечатлены бывший менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел и его жена Лина.

Семейную пару, а также их девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их особняке в городе Грир (штат Южная Каролина). Полицейские обнаружили тела утром в пятницу, 29 марта, когда прибыли в дом после звонка обеспокоенных соседей. По предварительным данным, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра.

В правоохранительных органах не уточнили, были ли Самарелы убиты или погибли в результате несчастного случая, но сообщили, что «угрозы для общественности нет». Двое других детей пары — дочь и сын — в момент произошедшего были в школе. Самарелу было 54 года, его жене — 45.

Семью бывшего менеджера Bloomberg нашли мертвой дома в Южной Каролине
Общество
Ричард&nbsp;Самарел с супругой Линой

Fox News сообщает, что Ричард Самарел родился в Нью-Джерси и занимал должность инвестиционного менеджера в Bloomberg. Лина Самарел работала медсестрой и оказывала психиатрическую помощь, ранее была сотрудницей Министерства по делам ветеранов США.

Семья жила в доме площадью 473,8 кв. м, построенном в 2019 году, стоимостью $783 тыс.

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