Появилось фото бывшего менеджера Bloomberg, которого нашли мертвым дома
Появилось фото, на котором запечатлены бывший менеджер агентства Bloomberg Ричард Самарел и его жена Лина.
Семейную пару, а также их девятилетнюю дочь Саманту нашли мертвыми в их особняке в городе Грир (штат Южная Каролина). Полицейские обнаружили тела утром в пятницу, 29 марта, когда прибыли в дом после звонка обеспокоенных соседей. По предварительным данным, смерть наступила между 10:20 и 11:29 утра.
В правоохранительных органах не уточнили, были ли Самарелы убиты или погибли в результате несчастного случая, но сообщили, что «угрозы для общественности нет». Двое других детей пары — дочь и сын — в момент произошедшего были в школе. Самарелу было 54 года, его жене — 45.
Fox News сообщает, что Ричард Самарел родился в Нью-Джерси и занимал должность инвестиционного менеджера в Bloomberg. Лина Самарел работала медсестрой и оказывала психиатрическую помощь, ранее была сотрудницей Министерства по делам ветеранов США.
Семья жила в доме площадью 473,8 кв. м, построенном в 2019 году, стоимостью $783 тыс.
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