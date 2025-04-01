JAS: В Китае ученые реконструировали лицо человека, жившего 16 тыс. лет назад

В Китае ученые воссоздали внешность древнего человека по черепу из пещеры

Фото: Guangxi Institute of Cultural Relics Protection and Archaeology / Xinhua

Команда китайских археологов и антропологов провела компьютерную реконструкцию лица древнего человека, останки которого были найдены в пещере Яохуай в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале JAS (Journal of Archaeological Science).

Пещера Яохуай, расположенная на юге Китая, находится на высоте 23 метра над современной поверхностью земли. Во время раскопок, проведенных в 2015–2018 годах, ученые нашли здесь захоронения с человеческими останками. На черепе был обнаружен камень. По мнению исследователей, он мог быть помещен намеренно, что указывает на особые погребальные обряды.

Почти полностью сохранившийся череп и фрагменты нижней челюсти принадлежали человеку, жившему около 16 000 лет назад. Возраст находки был определен методом радиоуглеродного анализа. Реконструкция позволила увидеть, как мог выглядеть этот представитель эпохи палеолита.

Чтобы восстановить внешность древнего человека, ученые использовали трехмерное моделирование и данные о толщине мягких тканей лица. Исследование показало, что этот человек, предположительно, молодая женщина, имел черты, заметно отличающиеся от современных людей.

Хорошо сохранившиеся останки людей эпохи палеолита в Южном Китае встречаются крайне редко. Ученые считают, что подобные технологии помогут и в дальнейшем воссоздавать облик древних людей и изучать эволюцию Homo sapiens.

В середине марта археологи из каталонского университета Ровиры-и-Вирхили обнаружили в Испании фрагменты черепа ранее неизвестного вида человека. Их возраст — 1,4 млн лет, что делает находку самой древней в Западной Европе.

Окаменелые кости были найдены в пещере Сима-дель-Элефанте в Атапуэрке. По словам ученых, они принадлежат более примитивному виду, близкому к Homo erectus — первому человеку, покинувшему Африку 1,8 млн лет назад.