Археологи обнаружили в Бордо девять погребенных 1300 лет назад саркофагов
Археологи при раскопках в городе Бордо на юго-западе Франции обнаружили девять саркофагов, погребенных 1,3 тыс. лет назад. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Речь идет о саркофагах эпохи первой династии франкских королей — Меровингов, датируемой с V по VIII век. По данным издания, артефакты были обнаружены на площади Ренодель при озеленении района Сен-Серин.
Также археологи нашли следы погребальных практик до XVII века. В их числе — три захоронения в гробах XI–XIII веков и четыре захоронения в земле и гробах XV–XVII веков. В общей сложности археологи нашли порядка 20–30 могил.
Как рассказала руководитель раскопок Камилла Ванхове, в Средние века кладбища располагались возле церквей, поэтому обнаруженные находки не стали чем-то из ряда вон выходящим, с учетом того, что их нашли возле церкви Сент-Круа.
По словам Ванхове, археологи не знали, что кладбище простирается настолько далеко. Оно доходит почти до фасада церкви. С конца февраля текущего года специалисты намерены поводить экспедиции более активно и рассчитывают обнаружить больше артефактов. Кроме того, весной на месте раскопок власти города намерены проводить экскурсии для местного населения и туристов.
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