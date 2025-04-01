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В Госдуме предложили изменить подход к индексации пенсий

В Госдуме предложили привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров. Об этом заявил председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает ТАСС.

По его словам, индексация должна рассчитываться не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилых людей.

«Если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9%, то это не рост, а снижение», — сказал депутат в беседе с агентством.

Потребительская корзина не полностью прозрачна, методика пересмотра ее состава редко попадает в публичное обсуждение, отметил парламентарий. «В корзине могут оставаться устаревшие позиции или, наоборот, отсутствовать очевидные траты <...> Такая корзина дает искаженную картину нужд, а значит, и индекс на ее основе тоже может быть недостоверным», — заключил он.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Для обеспечения «удовлетворительного» размера пенсий необходимо целенаправленно повышать зарплаты бюджетников и вовлекать в страховую систему новых плательщиков — из неформального сектора. К такому выводу пришли профессора Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Юлия Долженкова в монографии «Пенсионное страхование: теория, практика и стратегии развития», которую в феврале изучил РБК. Кроме того, выгодным для бюджета будет трудовая занятость и самих пенсионеров.

По оценке экспертов, сейчас пенсии, несмотря на реформу, не обеспечивают удовлетворения базовых потребностей людям, получавшим низкие зарплаты. Тем же, у кого зарплаты были высокими, они не компенсируют вложенный ими в бюджетную систему заработок.

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Теги
Госдума индексация пенсий потребительская корзина
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