В Волгограде обнаружили бруцеллез и ввели ограничительные меры

В Волгограде обнаружили бруцеллез, в городе установили временные ограничительные меры. Соответствующий приказ доступен на сайте областной администрации.

По информации издания «Блокнот», болезнь зафиксировали у животных подсобного хозяйства на острове Сарпинском в Кировском районе.

С 27 марта власти запретили лечить больных млекопитающих животных, посещать посторонним лицам территорию, где находится источник возбудителя инфекции, ввозить и вывозить оттуда восприимчивых к инфекции животных, молоко, инвентарь и транспорт, а также использовать водоемы для водопоя здоровых животных.

Кроме того, «в неблагополучном пункте» нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и выпас восприимчивых животных из стад и отар.

Бруцеллез — это инфекционная болезнь, вызванная бактериями рода Brucella. Как правило, они заражают крупный рогатый скот, свиней, коз, овец и собак. Человек может заболеть, если часто контактирует со скотом или употребляет необработанную пищу животного происхождения: пьет сырое молоко или ест недостаточно прожаренное мясо. Подхватить инфекцию можно и воздушно-капельным путем, при вдыхании частиц шерсти, пыли или навоза, на которых есть возбудители болезни.

Если человек не получает лечения, инфекция может вызвать хронические артриты, заболевания сердца (эндокардит, миокардит), острую почечную недостаточность, патологическое увеличение печени, бесплодие.

Чтобы не заразиться бруцеллезом, необходимо покупать мясо и молоко, прошедшие ветеринарный контроль, и употреблять их в пищу только обработанными.