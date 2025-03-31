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Ребенку пришлось спрыгнуть с третьего этажа горящей квартиры в Петербурге

Ребенку пришлось спрыгнуть с третьего этажа горящей квартиры в Петербурге
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В Санкт-Петербурге мальчик выпрыгнул из окна горящей квартиры на третьем этаже, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

На кадрах видно, как прохожие растянули одеяло, которое, по словам свидетелей произошедшего, ребенок сам скинул из окна. Мальчика госпитализировали.

По данным пресс-службы МЧС города, загорелся балкон в однокомнатной квартире на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе. Сообщение о пожаре поступило в 16:57 мск. Площадь возгорания составляла 4 кв. м, его потушили в 17:27 мск.

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Фото:mchs_official / Telegram

В начале марта в центре Москвы, в районе Павелецкого вокзала, загорелось здание на улице Дербеневская. С помощью спасательных устройств пожарные спасли четырех человек, уточнили в ведомстве.

Телеграм-канал Mash тогда опубликовал видеоролик, на котором мужчина прыгает из окна, откуда валит дым, на подготовленный работниками стройки тент.

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