В Вологоде загорелся ночной клуб «Огни Сухоны»

Фото: mchs_official / Telegram

Ночной клуб загорелся в Вологде, сотрудники МЧС занимаются тушением, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«На улице Судоремонтной горит кровля здания на 900 квадратах. На месте работают 40 сотрудников и 12 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет», — рассказали там.

Вскоре пожар потушили.

Здание расположено на здание Судоремонтная. Как утоняет «Интерфакс», точный адрес Судоремонтная, дом № 2а. По этому адресу в Вологде находится заведение «Огни Сухоны».