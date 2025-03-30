В Вологоде загорелся ночной клуб «Огни Сухоны»
Ночной клуб загорелся в Вологде, сотрудники МЧС занимаются тушением, сообщило ведомство в телеграм-канале.
«На улице Судоремонтной горит кровля здания на 900 квадратах. На месте работают 40 сотрудников и 12 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет», — рассказали там.
Вскоре пожар потушили.
Здание расположено на здание Судоремонтная. Как утоняет «Интерфакс», точный адрес Судоремонтная, дом № 2а. По этому адресу в Вологде находится заведение «Огни Сухоны».
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