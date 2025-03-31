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Дело миллиардера Мошковича ,  
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Защита обжаловала арест основателя «Русагро» Мошковича

Сюжет
Дело миллиардера Мошковича
Вадим Мошкович
Вадим Мошкович (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Защита основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича подала апелляцию на его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мошковича Вадима Николаевича», — рассказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием к адвокату Мошковича Руслану Кожуре и к пресс-секретарю Мещанского суда. На момент подготовки этого материала факт обжалования в судебной карточке отражен не был.

Чем известен основатель «Русагро» Вадим Мошкович
Бизнес
Вадим Мошкович

Мещанский суд Москвы 27 марта арестовал миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 мая.

Защита предпринимателя не прокомментировала решение, ссылаясь на позицию заявителя. Ходатайства о домашнем аресте и залоге в размере 1 млрд руб. были отклонены судом.

Следствие мотивировало необходимость ареста тем, что Мошкович может покинуть Россию, обладая личным самолетом и паспортом Израиля, а также имея родственников за рубежом. Предприниматель, в свою очередь, заявил, что не намерен скрываться и не владеет самолетом, добавив, что находится под санкциями и не может выехать из страны.

О его задержании стало известно 26 марта, после обысков в офисе компании. Свою вину Мошкович не признал.

Дело по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса против миллиардера и основателя «Русагро» было возбуждено по заявлению кипрской компании «Солпро Инвестмент ЛТД», учредителя холдинга «Солнечные продукты», с целью расследования обвинений в мошенничестве в особо крупном размере.

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Теги
«Русагро» Вадим Мошкович адвокат Мещанский районный суд Москвы
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