Обвиняемой во взятке экс-замминистру ЖКХ Белгородской области дали 8 лет

Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере ₽10,7 млн за получение взятки, сообщили РБК в пресс-службе Управления ФСБ.

В сообщении ФСБ фамилия осужденной не названа, прокуратура Белгородской области уточняет, что речь идет о Веронике Новиковой.

Чиновницу задержали в апреле 2024 года, когда она получала взятку от руководителя одной из коммерческих структур региона в размере ₽3 млн. В деле фигурирует также взятка в виде автомобиля, незаконного оказания услуг и фиктивного трудоустройства ее супруга. Общая сумма взятки составила более ₽10,7 млн.

Взамен от нее требовалось помочь заключить контракты на капитальный ремонт многоквартирных домов и принять выполненные работы.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет (с отсрочкой до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста) и штрафа в размере 10,7 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет», — говорится в сообщении.

Ее признали виновной по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере.

Ранее, 25 марта, бывшего главу городского округа Серпухов обвинили в получении взяток в сумме ₽500 тыс. и ₽9 млн 389 тыс. за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты.

Дело возбудили по статье о взятках в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК России).