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Политика ,  
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Бывшего главу Серпухова задержали за взятки

Сергей Никитенко
Сергей Никитенко (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Бывшего главу Серпухова задержали за взятки
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Бывшему главе городского округа Серпухов предъявили обвинение в получении взяток. В настоящее время он задержан, сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбуждено по статье о взятках в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, в период с января по декабрь 2024 года обвиняемый получил взятки от двух бизнесменов в сумме 500 тыс. рублей и 9 млн 389 тыс. рублей за покровительство деятельности организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты, сообщило ГСУ СК России по региону.

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Контракты были связаны с оказанием услуг по вывозу снега с объектов благоустройства Серпухова и с выполнением работ по текущему ремонту по модернизации линий уличного освещения города.

По ходатайству следствия Тверским районным судом Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале 2025 года Басманный суд Москвы арестовал руководителя вологодского представительства в Москве Кирилла Бочарова по делу о взятке.

Бочарова задержали 25 февраля одновременно с вице-губернатором Вологодской области Денисом Алексеевым. Сотрудники ФСБ и СК взяли их во время получения части взятки в размере 30 млн руб. в помещении вологодского представительства в Москве.

По данным «Коммерсанта», чиновники вымогали взятку в размере 100 млн руб. у лесопромышленного предприятия «Березник» за продление договора об аренде участков под вырубку леса. Однако губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отверг их связь с лесами.

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задержание взятки коррупция Московская область Серпухов
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