В Петербурге арестовали расчленившего хозяйку квартиры пенсионера

Николай Шапкин (Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

В Санкт-Петербурге отправили под стражу пенсионера Николая Шапкина, который перевозил в продуктовой тележке части тела расчлененной женщины, сообщает объединенная пресс-служба судов в телеграм-канале.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, <...> срок меры — 28.05.2025», — говорится в сообщении.

Пенсионер жил в доме № 9 по Загородному проспекту, где снимал квартиру у своей жертвы — 63-летней уроженки города Кемь (Карелия). Как считает следствие, днем 29 марта между ними возник конфликт, в результате которого Шапкин убил женщину.

Мужчина, пытаясь избавиться от тела, расчленил труп и частями вывозил его из квартиры в продуктовой тележке. Тогда его и задержала полиция. В квартире сотрудники правоохранительных органов нашли другие части тела женщины.

Шапкину предъявили обвинения по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы. Вину мужчина не признал и вместе с защитником просил более мягкую меру пресечения.

Как сообщил ранее телеканал 78.ru со ссылкой на источник, женщина потребовала, чтобы снимавший у нее жилье пенсионер съехал, поскольку сломал стиральную машину и розетки.