В Севастополе в ходе рейда выявили 6 нелегальных мигрантов
В Севастополе провели комплекс мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Проверки состоялись в Гагаринском районе города, а также в 12 садоводческих товариществах. Сотрудники правоохранительных органов проинспектировали 1,5 тыс. участков и жилых строений, уточнил Развожаев.
«Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство», — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники силовых ведомств обнаружили несколько видеокамер на участках, которые были повернуты «на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения». Камеры демонтировали, уточнил губернатор.
Проверка продолжалась четыре часа, позднее такие инспекции проведут в других районах города.
Ужесточение миграционного законодательства в России последовало после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.
В августе в Севастополе ввели запрет на трудоустройство мигрантов, который распространяется на 77 видов деятельности. В частности, иностранцам запретили трудиться в образовании, здравоохранении, торговле, науке. Их услуги нельзя задействовать в производстве и продаже продуктов, лекарственных препаратов, одежды.
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