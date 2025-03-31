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Военная операция на Украине ,  
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Суд вынес приговор экс-главреду «Важных историй» и журналистке Фоминой

Суд приговорил журналистов Анина и Фомину к 8,5 годам колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Анин
Роман Анин (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Дорогомиловский суд Москвы признал виновными бывшего главреда издания «Важные истории» (учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) Романа Анина (признан Минюстом иноагентом) и бывшую корреспондентку издания Екатерину Фомину в распространении фейков о российской армии и приговорил их к восьми с половиной годам колонии общего режима и запрету на администрирование сайтов.

На прошедших в понедельник, 31 марта, прениях прокурор запросил им по восемь с половиной лет лишения свободы. Об этом РБК сообщила адвокат Анина Елена Шереметьева.

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Роман Анин

Оба журналиста проживают за пределами России — они объявлены в розыск и заочно арестованы по решению суда в июне 2024 года.

Уголовное дело против Фоминой завели после выхода видеоверсии ее материала о действиях российских военнослужащих в ходе военной операции, сообщал ТАСС в январе 2024 года. Журналистка взяла интервью у ефрейтора Даниила Фролкина, который рассказал ей, что застрелил жителя Киевской области. Фролкина приговорили к пяти с половиной годам условно по статье о распространении ложной информации об армии, прокуратура требовала осудить его на шесть лет реального заключения.

Фомина в своем телеграм-канале написала, что свидетелями по ее делу выступили «два провластных активиста, показания которых продиктованы следствием», а ей самой приписывают слова, которые она не говорила. К двум видео из трех, которые фигурируют в материалах дела, Фомина отношения не имеет, написала журналистка, назвав это давлением на российскую журналистику.

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