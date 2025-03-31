Дептранс объяснил неполадки в работе приложения «Метро Москвы»
В работе личного кабинета приложения «Метро Москвы» возможны сбои из-за проведения технических работ. Специалисты работают над устранением неполадок, сообщила пресс-служба дептранса.
В ведомстве уточнили, что все ранее купленные билеты продолжают действовать, оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно. Дептранс добавил, что пополнить карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро.
По данным сервиса Downdetector, проблемы с приложением возникли около шести утра — с момента открытия метрополитена. Всего на 12:40 мск зарегистрировано 593 жалобы.
Больше всего клиенты приложения «Метро Москвы» жалуются на сбои в личном кабинете (37%), мобильном приложении (28%) и сервисе (22%).
«Москва онлайн» со ссылкой на очевидцев пишет, что у пассажиров не получается пополнить «Тройку» даже в автоматах и на валидаторах. При попытке провести операцию экран выдает надпись «пополнение не работает». Кроме того, при открытии сайта московского метро в браузере появляется логотип украинских железных дорог и текст на украинском языке,.
На фоне жалоб пользователей при попытке открыть сайт московского метро появлялось сообщение украинской железнодорожной компании «Укрзализныця», в котором говорилось о сбое в работе сервисов украинской госкомпании.
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