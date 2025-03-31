КНДР закрыла для туристов зону Расон после плохих отзывов блогеров
Северная Корея приостановила посещение иностранными туристам особой экономической зоны Расон из-за негативных публикаций популярных блогеров в социальных сетях, пишет South China Morning Post (SCMP).
По данным издания, туристические агентства прекратили продажу туров в Расон в начале марта.
В мае 2024 года Россия и КНДР обменялись туристическими группами. Всего в 2024 году, как пишет SCMP, Северную Корею посетили 880 туристов из России.
С 2020 года КНДР была закрыта для туристов из-за пандемии. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею спустя четыре года, в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина из них оказались жителями Приморья.
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