КНДР закрыла для туристов зону Расон после плохих отзывов блогеров

Виды Расона (Фото: Laika ac / Wikipedia)

Северная Корея приостановила посещение иностранными туристам особой экономической зоны Расон из-за негативных публикаций популярных блогеров в социальных сетях, пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, туристические агентства прекратили продажу туров в Расон в начале марта.

Особая экономическая зона Расон находится на северо-востоке Северной Кореи, занимая территорию городов Раджин и Сонбон. Она была образована в 1990-х годах для привлечения иностранных инвестиций и ускорения экономического развития региона. В 2025 году Расон была официально открыта для туристов из-за рубежа, за исключением граждан США и Южной Кореи.

В мае 2024 года Россия и КНДР обменялись туристическими группами. Всего в 2024 году, как пишет SCMP, Северную Корею посетили 880 туристов из России.

С 2020 года КНДР была закрыта для туристов из-за пандемии. Первая группа путешественников из России отправилась в Северную Корею спустя четыре года, в феврале 2024 года. Около сотни человек посетили Пхеньян и горнолыжный курорт, половина из них оказались жителями Приморья.