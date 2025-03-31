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Технологии и медиа ,  
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Маск сообщил, когда вживят первый нейрочип для возвращения зрения слепым

Чип для возвращения зрения слепым от компании Маска имплантируют в 2025 году
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Компания предпринимателя Илона Маска Neuralink впервые имплантирует свой новый нейрочип Blindsight для возвращения зрения слепым в конце 2025 года. Об этом он заявил на встрече членов Американского политического общества (America PAC) в Висконсине.

«Сначала будет низкое разрешение, но со временем это позволит получить сверхчеловеческое зрение», — сказал Маск.

На встречу Маск пришел в шляпе в форме куска сыра. Кадры своего выхода он опубликовал в социальной сети X.

О том, что компания планирует разработать продукт для слепых, стало известно год назад, в марте 2024 года. Тогда Маск рассказал, чипы уже успешно испытали на слепых обезьянах, ни одна из них «не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink».

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Илон Маск

Проект Neuralink был запущен в 2016 году. Прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019 года. В 2021 году появились кадры с макакой Пейджер, которая играла в видеоигры благодаря вживленному в мозг чипу.

В 2024 году Маск сообщил, что нейрочип, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты, впервые вживили человеку. Пациентом стал 29-летний мужчина, парализованный ниже плеч после несчастного случая. Через месяц после этого бизнесмен рассказал, что пациент полностью восстановился и смог управлять компьютерной мышью силой мысли.

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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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