Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома
Посаженную седьмым президентом США Эндрю Джексоном магнолию возрастом более 200 лет у Белого дома срубят, так как она представляет угрозу безопасности, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Это дерево находится в ужасном состоянии, оно представляет серьезную угрозу безопасности у входа в Белый дом, и его необходимо убрать. Этот процесс начнется на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Он отметил, что древесина срубленной магнолии будет сохранена сотрудниками Белого дома и «может быть использована для других высоких и благородных целей».
Джексон, занимавший пост президента с 1829 по 1837 год, предположительно, посадил две магнолии возле Белого дома в честь своей жены Рэйчел, которая умерла в 1828 году. Однако в Службе национальных парков США заявили, что связь магнолий с Джексоном не подтверждена, поскольку, по данным службы, деревья появились на этом участке только в 1860-х годах.
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