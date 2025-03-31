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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пообещал срубить 200-летнюю магнолию у Белого дома

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press
Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press

Посаженную седьмым президентом США Эндрю Джексоном магнолию возрастом более 200 лет у Белого дома срубят, так как она представляет угрозу безопасности, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Это дерево находится в ужасном состоянии, оно представляет серьезную угрозу безопасности у входа в Белый дом, и его необходимо убрать. Этот процесс начнется на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что древесина срубленной магнолии будет сохранена сотрудниками Белого дома и «может быть использована для других высоких и благородных целей».


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Дональд Трамп

Джексон, занимавший пост президента с 1829 по 1837 год, предположительно, посадил две магнолии возле Белого дома в честь своей жены Рэйчел, которая умерла в 1828 году. Однако в Службе национальных парков США заявили, что связь магнолий с Джексоном не подтверждена, поскольку, по данным службы, деревья появились на этом участке только в 1860-х годах.

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