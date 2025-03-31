Над Калужской областью сбили 24 дрона за ночь
Средства ПВО уничтожили ночью 24 беспилотника на территории Кировского района, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«На месте работает оперативная группа. По предварительной информации жертв и разрушений инфраструктуры нет», — написал он в телеграм-канале.
Шапша регулярно сообщает об ударах БПЛА по региону. Так, в ночь на 13 марта силы ПВО сбили 25 беспилотников над разными районами Калужской области. При этом в результате падения одного из БПЛА начался пожар в техническом здании промышленного предприятия в Дзержинском районе. Пламя потушили, один сотрудник, работавший в ночную смену, пострадал.
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