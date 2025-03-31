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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Республиканская партия США заявила о поджоге своей штаб-квартиры

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фото: Republican Party of New Mexico
Фото: Republican Party of New Mexico

Штаб-квартиру республиканской партии Нью-Мексико в Альбукерке преднамеренно подожгли, заявили в партии.

«Это ужасное нападение, вызванное ненавистью и нетерпимостью, является прямым нападением на наши ценности, свободы и наше право на политическое выражение», — говорится в заявлении на сайте.

Злоумышленники нанесли аэрозольной краской надпись, в которой Иммиграционная и таможенная полиция США отождествляется с ку-клукс-кланом («ICE=KKK»). В партии подчеркнули, что такое происходит не в первый раз и отчасти подпитывается молчанием и скрытым поощрением со стороны прогрессивных лидеров, которые отказываются осуждать эти акты.

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Фото:Brandon Bell / Getty Images

По словам полиции Альбукерке, расследование будет вестись ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, уточнил CBS.

В пожарной службе Альбукерке сообщили, что пламя начали тушить в течение пяти минут. «Поврежден главный вход, задымлено во всем здании. Сообщений о пострадавших среди гражданского населения или пожарных не поступало», — говорится в сообщении на Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее многочисленные акты вандализма произошли против компании Tesla, владелец которой является миллиардер Илон Маск.

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