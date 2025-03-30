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Кеннеди поручил главе Западной Вирджинии сесть на диету

Патрик Морриси и Роберт&nbsp;Ф. Кеннеди-младший
Патрик Морриси и Роберт Ф. Кеннеди-младший (Фото: Stephanie Scarbrough / AP / ТАСС)

Губернатора штата Западная Вирджиния Патрика Морриси решили посадить на диету и публично взвешивать каждый месяц, с такой инициативой выступил министр здравоохранения и социального обеспечения США Роберт Кеннеди-младший, сообщает The New York Post.

В пятницу, 29 марта, он провел совместное мероприятие с Морриси, во время которого указал на избыточный вес губернатора.

«Когда я увидел его в первый раз, я сказал: «Вы выглядите так, будто съели губернатора Морриси», — сказал Кеннеди-младший, — «я собираюсь посадить его на очень строгую диету, и мы посадим его на диету плотоядных» (с высоким содержанием белка).

Министр предложил Морриси проводить публичные взвешивания каждый месяц и добавил, что вернется в штат, когда губернатор сбросит 13 килограмм.

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Кеннеди-младший посетил штат в рамках кампании под названием «Сделаем Америку здоровой снова». Так, по итогам мероприятия министр и губернатор объявили о запрете некоторых пищевых красителей, а также подали заявку на исключение газировки из льготной программы.

Западная Вирджиния, по данным на 2023 год, является одним из трех штатов, где уровень ожирения среди населения составляет 40% и более. В Арканзасе распространенность ожирения тогда составила 40%, в Миссисипи — 40,1%, а в Западной Вирджинии — 41,2%.

По оценке Минздрава, в России 24,6% граждан страдают от ожирения, в возрасте 7–11 лет ожирение наблюдается у трети.

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диета Западная Вирджиния США губернаторы
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