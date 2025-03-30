Лавров выразил озабоченность тем, что в ООН не вспомнили о Красной армии
Неупоминание роли России в памятных исторических событиях является «печальной тенденцией», заявил глава МИД России Сергей Лавров во время интервью для проекта «Без срока давности. Фронт без линии фронта».
В частности, министр привел в пример церемонию в честь 80-летия освобождения лагеря Освенцим, где выступал генсек ООН Антониу Гутерриш.
«Я особо озабочен поведением генерального секретаря ООН <...> выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция», — сказал Лавров.
Дипломат также назвал поразительным участие в церемонии тех, кто «этот лагерь превратил в лагерь смерти».
Освенцим-Биркенау (Аушвиц) силы Красной армии освободили 27 января 1945 года. По разным оценкам, в годы Второй мировой войны там в концлагере погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек, большинство из них — евреи. В 1947 году на этом месте основали мемориальный комплекс. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В конце января в Польше прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения концентрационного лагеря Освенцим. На церемонию прибыли зарубежные гости, включая канцлера Германии Олафа Шольца и короля Великобритании Карла III, в то время как Россия не получила приглашения.
В 2022 и 2023 годах власти Польши также не пригласили российскую делегацию на мероприятия по случаю освобождения Аушвица. В 2021 году отсутствие России объясняли коронавирусными ограничениями.
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