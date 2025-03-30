Омича обвинили в подготовке к убийству бывшего учителя и одноклассников

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жителя Омска заподозрили в приготовлении к убийству бывшего учителя и одноклассников, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета в телеграм-канале.

Как считает следствие, мужчина хотел отомстить своему бывшему учителю, двум одноклассникам и двум коллегам по работе, «которые критиковали его и подшучивали над ним». Для этого он сам приготовил яд и взрывчатое вещество, однако мужчину задержали до совершения преступления.

Дело завели по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство более двух человек общеопасным способом. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

«По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Накануне в Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в деревне Рязаново. Тело школьницы обнаружили 29 марта в лесу в районе СНТ «Ручеек» спустя восемь дней после ее исчезновения. По информации местной прокуратуры, мужчина живет в Фировском районе Тверской области и был ранее судим.