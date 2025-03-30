 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Омича обвинили в подготовке к убийству бывшего учителя и одноклассников

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жителя Омска заподозрили в приготовлении к убийству бывшего учителя и одноклассников, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета в телеграм-канале.

Как считает следствие, мужчина хотел отомстить своему бывшему учителю, двум одноклассникам и двум коллегам по работе, «которые критиковали его и подшучивали над ним». Для этого он сам приготовил яд и взрывчатое вещество, однако мужчину задержали до совершения преступления.

Дело завели по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство более двух человек общеопасным способом. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

«По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Общество

Накануне в Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в деревне Рязаново. Тело школьницы обнаружили 29 марта в лесу в районе СНТ «Ручеек» спустя восемь дней после ее исчезновения. По информации местной прокуратуры, мужчина живет в Фировском районе Тверской области и был ранее судим.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Омск уголовное дело убийство покушение Следственный комитет
Материалы по теме
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Общество
Военного осудили за убийство, которое он пытался выдать за нападение ДРГ
Общество
В Москве завершили расследование убийства женщины в «Запорожце» Куценко
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Ураза-байрам в Москве. ВидеоОбщество, 16:07
Омича обвинили в подготовке к убийству бывшего учителя и одноклассниковОбщество, 15:53
«Краснодар» забил пять безответных голов аутсайдеру РПЛСпорт, 15:53
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Спасатели с 12 марта эвакуировали 676 жителей СуджиОбщество, 15:25
Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала при взлетеТехнологии и медиа, 15:13
Словенец побил державшийся 8 лет рекорд в прыжках на лыжах с трамплинаСпорт, 14:54
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Эрозия культуры: как следование трендам разрушает бренды — Fast CompanyPro, 14:52
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»Общество, 14:44
В Москве началось прощание с военкором «Первого канала» ПрокофьевойОбщество, 14:42
NI сообщил о застрявших в Польше танках для УкраиныПолитика, 14:40
Китайский клуб КХЛ еще один сезон будет выступать в МытищахСпорт, 14:37
Богомаз заявил об атаке дронов на объект энергетики в Брянской областиПолитика, 14:19
NYT узнала о тайной миссии генералов ВСУ в штабе армии США в ГерманииПолитика, 14:04