Омича обвинили в подготовке к убийству бывшего учителя и одноклассников
Жителя Омска заподозрили в приготовлении к убийству бывшего учителя и одноклассников, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета в телеграм-канале.
Как считает следствие, мужчина хотел отомстить своему бывшему учителю, двум одноклассникам и двум коллегам по работе, «которые критиковали его и подшучивали над ним». Для этого он сам приготовил яд и взрывчатое вещество, однако мужчину задержали до совершения преступления.
Дело завели по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство более двух человек общеопасным способом. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.
«По инициативе следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Накануне в Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 13-летней девочки в деревне Рязаново. Тело школьницы обнаружили 29 марта в лесу в районе СНТ «Ручеек» спустя восемь дней после ее исчезновения. По информации местной прокуратуры, мужчина живет в Фировском районе Тверской области и был ранее судим.
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