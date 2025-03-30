Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала при взлете

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Первая немецкая ракета-носитель Spectrum компании Isar Aerospace разбилась при взлете, сообщает MDR.

Полет завершился всего через 45 секунд после запуска. Ракета взлетела по плану, но вскоре отклонилась от траектории и рухнула.

Компания не исключала провала первого полета, отмечает издание. Ориентируясь на космическую компанию Илона Маска SpaceX, Isar Aerospace полагает, что получение опыта происходит благодаря изучению ошибок во время практических экспериментов. Значительную часть ракеты изготавливают с использованием 3D-принтеров, что позволяет быстро менять ее конструкцию.

По информации MDR, испытательный полет Spectrum прошел без полезной нагрузки. В дальнейшем ракеты этого типа смогут выводить 1 т грузов на низкие орбиты (до 2 тыс. км) или 700 кг на солнечно-синхронную орбиту.

Isar Aerospace планирует производить до 40 ракет-носителей в год. На данный момент стартап, существующий семь лет, привлек более €400 млн инвестиций.

В июне 2024 года в ходе испытаний разбился китайский аналог Falcon 9 компании SpaceX — Tianlong-3. При запуске первая ступень этой ракеты отошла от стартовой платформы из-за поломки в конструкции и упала в горах в центральной части страны.

Tianlong-3 — крупнейшая коммерческая ракета-носитель, разработанная в Китае. По планам конструкторов, ракета должна будет выводить на низкую околоземную орбиту 17 т полезной нагрузки (Falcon 9 выводит 22,8 т) и 14 т — на солнечно-синхронную.