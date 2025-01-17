SpaceX потеряла часть ракеты Starship во время испытательного запуска
Американская компания предпринимателя Илона Маска SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship во время седьмого испытательного полета, сообщает Bloomberg.
Нижнюю часть SpaceX удалось вернуть на Землю: на космодроме ее захватили специальные механические устройства.
Это должна была быть первая попытка Starship доставить груз в космос, однако через восемь с половиной минут после запуска SpaceX потеряла связь с космическим кораблем.
Starship — это двухступенчатая ракета высотой 121 м. Ее масса — 5 тыс. т. На низкую околоземную орбиту ракета может выводить до 150 т полезной нагрузки. Первая ступень — это, собственно, сам корабль, вторая — ускоритель Super Heavy. В перспективе ее собираются использовать для пилотируемых полетов на Луну и Марс.
Во время подъема ракеты произошла быстрая незапланированная разборка, команда изучать данные, полученные в ходе летных испытаний, чтобы понять первопричину, сообщила SpaceX на своей странице в X.
Предыдущий — шестой — запуск Starship состоялся в ночь на 20 ноября 2024 года. Полет продлился около часа. За пуском вместе с Маском наблюдал избранный президент США Дональд Трамп. Среди целей полета Starship были заявлены возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана. Однако от первой цели компания отказалась.
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