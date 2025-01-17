 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX потеряла часть ракеты Starship во время испытательного запуска

Американская компания предпринимателя Илона Маска SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship во время седьмого испытательного полета, сообщает Bloomberg.

Нижнюю часть SpaceX удалось вернуть на Землю: на космодроме ее захватили специальные механические устройства.

Это должна была быть первая попытка Starship доставить груз в космос, однако через восемь с половиной минут после запуска SpaceX потеряла связь с космическим кораблем.

Starship — это двухступенчатая ракета высотой 121 м. Ее масса — 5 тыс. т. На низкую околоземную орбиту ракета может выводить до 150 т полезной нагрузки. Первая ступень — это, собственно, сам корабль, вторая — ускоритель Super Heavy. В перспективе ее собираются использовать для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Во время подъема ракеты произошла быстрая незапланированная разборка, команда изучать данные, полученные в ходе летных испытаний, чтобы понять первопричину, сообщила SpaceX на своей странице в X.

Трамп приехал к месту запуска Starship компании Маска
Технологии и медиа
Илон Маск и Дональд Трамп

Предыдущий — шестой — запуск Starship состоялся в ночь на 20 ноября 2024 года. Полет продлился около часа. За пуском вместе с Маском наблюдал избранный президент США Дональд Трамп. Среди целей полета Starship были заявлены возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана. Однако от первой цели компания отказалась.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины

В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото

Какие китайские машины ржавеют быстрее всего

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
SpaceX Starship ракета испытательный полет Илон Маск космический корабль
Материалы по теме
Трамп приехал к месту запуска Starship компании Маска
Технологии и медиа
Корабль Starship успешно завершил полет и приводнился в Индийском океане
Технологии и медиа
Как выглядит ракета Starship, которую поймают «палочками для еды»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 105,81 (-0,29) Инвестиции, 16 янв, 17:55 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 102,38 (-0,43) Инвестиции, 16 янв, 17:55
НАТО планирует провести в 2025 году более сотни ученийПолитика, 05:05
Опрос выявил регионы с самыми агрессивными водителямиАвто, 05:00
Жительницу Хабаровска задержали из-за сбора сведений для разведки УкраиныПолитика, 04:47
Более 30 человек отравились в санатории в Красноярском краеОбщество, 04:38
Байден запутался при описании телефонного разговора с ПутинымПолитика, 04:27
SpaceX потеряла часть ракеты Starship во время испытательного запускаТехнологии и медиа, 04:00
Израиль и ХАМАС подписали сделку о прекращении огняПолитика, 03:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Военным Эстонии разрешат отвечать силой на угрозы в мореПолитика, 03:45
В Гренландии заявили о готовности к сделке с США по минераламПолитика, 03:32
Адвокат рассказал о коллизии в деле генерала ПоповаПолитика, 02:25
Дуда посоветовал Зеленскому быть осторожнее в заявленияхПолитика, 02:10
Небензя заявил, что «Турецкий поток» атаковали по наводке США и БританииПолитика, 01:55
Захарова процитировала песню Николаева, говоря о диалоге с США по УкраинеПолитика, 01:51
Reuters узнал о плане Трампа поменять традицию отставок в ГосдепеПолитика, 01:25