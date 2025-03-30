Дептранс снял ограничения движения в связи с празднованием Ураза-байрама

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В Москве сняли временные ограничения на проезд транспорта, связанные с мероприятиями в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

«Движение восстановлено в полном объеме», — говорится в публикации.

Проезд был временно закрыт до 11:00 мск на улицах Дурова, Щепкина, Хачатуряна, Каргопольского, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, в переулках Капельского, Выползова, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском, Малом Татарском, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова и на участке проспекта Мира.

31 марта с 6:00 до 8:00 также будет ограничено движение на проезде Девичьего Поля.

В районе проспекта Мира находится крупнейшая в столице Московская соборная мечеть, на Большой Татарской — старейшая в городе Историческая мечеть. В Отрадном находится суннитская мечеть «Ярдям», на Поклонной горе — Мемориальная мечеть «Шухада» в память о воинах-мусульманах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Центре технических видов спорта неподалеку от станции МЦД-2 «Курьяново» будет действовать временная площадка для праздничной молитвы, вмещающая несколько тысяч верующих.

Ураза-байрам — это один из главных мусульманских праздников. Ежегодно его отмечают после окончания священного месяца Рамадан. В 2025 году праздник выпал на 30 марта. День определен в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями.