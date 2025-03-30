В Британии снесут особняк, балы в котором посещала Джейн Остин
Местные власти в Великобритании дали разрешение на снос исторического особняка Эш-Парк-Хаус в графстве Хэмпшир, куда на рубеже XVIII—XIX веков приезжала на балы писательница Джейн Остин, сообщает Daily Mail.
На месте особняка планируют построить загородный дом в историческом стиле.
Владельцы Шук Тинг, Шарон Леунг и Джиллиан Син Ханг Хо купили поместье площадью 232 акра (около 94 га) в октябре 2022 года за £17 млн (1,844 млрд руб.). По их словам, здание стало «усталым и неуправляемым», поэтому они подали заявку на снос, которую и одобрил окружной совет.
20 местных жителей выступили против сноса, поскольку писательница Джейн Остин, автор известного романа «Гордость и предубеждение», родилась в деревне Стивентон в 1,5 км от поместья и несколько раз посещала дом в нем.
Благотворительная организация Save Britain's Heritage также заявила, что «здание является важным объектом культурного наследия для Хэмпшира и его снос нанесет неоправданный вред».
Однако в окружном совете посчитали, что нынешний Эш-Парк-Хаус — это уже не тот дом, который посещала Остин, поскольку его большую часть реконструировали XX и XXI веках.
В январе в США продали особняк из фильма «Один дома», цена составила $5,5 млн. Бывшие владельцы сделали в нем ремонт, сохранив ставший известным внешний фасад. По информации TMZ, дом в 1990-х снимали только снаружи, так как внутри съемочной группе «было слишком тесно».
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