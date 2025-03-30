Юрист напомнил водителям с иностранными правами о штрафе с 1 апреля

Иностранцы, оформившие вид на жительство (ВНЖ) или получившие гражданство России до 1 апреля 2024 года, с апреля 2025 года могут быть оштрафованы за использование водительских удостоверений других стран. Об этом «РИА Новости» сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Юрист напомнил, что в 2023 году в законодательство о безопасности дорожного движения внесли поправки, обязывающие таких водителей заменить иностранные права на российские. С 1 апреля 2025 года удостоверения других государств утратят юридическую силу для управления транспортом в России.

«Таким образом, крайний срок на замену прав в упрощенном порядке истекает 1 апреля 2025 года. Начиная с этой даты управление транспортными средствами с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, — ответственность за которое установлена частью 1 статьи 12.7 КоАП — вождение без прав, а штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей», — отметил Хаминский.

С 1 апреля прекращается упрощенный порядок замены без экзаменов, напомнил юрист.

«Для замены прав необходимо будет сдавать экзамены. При этом для замены прав по категориям А и B достаточно будет сдать только теорию. А для замены прав по категориям C и D необходимо будет пройти обучение в автошколе, сдав и теорию, и вождение», — уточнил Хаминский.

В январе пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что водительские права, срок действия которых истекает в 2025 году, будут автоматически продлены на три года. Владельцам таких прав не нужно будет обращаться за заменой или получать новые документы.

Это нововведение касается как личных водителей, так и тех, кто управляет транспортом в рамках своей трудовой или предпринимательской деятельности.

Однако если у владельца прав изменились персональные данные, возникли противопоказания для вождения или права пришли в негодность, их необходимо будет заменить. Также процедура замены требуется в случае утраты или кражи водительского удостоверения.