В Красноярском крае раскрыли дело об убийстве юноши из-за вырубки леса
Следователи в Богучанском районе Красноярского края завершили расследование преступления, которое было совершено 17 лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в телеграм-канале.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Чунояр Богучанского района. Он обвиняется в причинении в 2007 году тяжкого вреда здоровью 16-летнего подростка, повлекшем по неосторожности его смерть», — говорится в сообщении.
Речь идет о ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.
В 2007 году 16-летний юноша работал у местного лесозаготовителя, но ему не выдали зарплату. Тогда он пошел в правоохранительные органы и рассказал также и о нелегальной вырубке леса.
Об этом узнал 17-летний сын руководителя компании. Ночью 14 июля того же года подростки подрались возле клуба «Юность» на улице Партизанская. По данным следствия, сын предпринимателя избил подростка, в результате он скончался от черепно-мозговой травмы.
Свидетелями драки были несколько других подростков, но они не стали давать показания из-за угроз. Следователи возбудили тогда уголовное дело, однако не смогли установить всех причастных к смерти подростка, из-за чего приостановили дело.
Позднее криминалисты занимались делами прошлых лет и заново изучили материалы. Они нашли и допросили свидетелей. Уже 35-летнего мужчину задержали, он признал вину.
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