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Минпромторг представил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Китайские автомобили попали в список облагаемых налогом на роскошь
В первый список внесены 303 модели средней стоимостью от 10 до 15 млн руб., после года выпуска которых прошло не более 10 лет, во второй — вошли 202 автомобиля средней стоимостью от 15 млн руб., выпущенных не более 20 лет назад
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минпромторг России составил список дорогостоящих автомобилей и электромобилей, которые подлежат обложению налога на роскошь в 202 году. Перечень из 555 моделей опубликован на сайте ведомства.

Ведомство разделило автомобили на два списка. В первый список внесены 303 модели автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, после года выпуска которых прошло не более десяти лет.

В этот перечень включены модели премиум-класса следующих производителей: Aito, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Genesis, HiPhi, Hongqi, Hyundai, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, LiXiang, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Seres, Tank, Voyah и Zeekr.

Во второй список вошли 202 автомобиля средней стоимостью от 15 млн руб., после года выпуска которых прошло не более 20 лет. В перечень включили автомобили моделей Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Bugatti, Byd, Cadillac, Ferrari, Hongqi, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, M-HERO, Porsche, Rolls-Royce.

Когда выйдет новый список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Авто
Фото:Autonews.ru

Минпромторг России ежегодно формирует перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., который используется для расчета налога на роскошь, введенного в стране в 2014 году. Он рассчитывается по особому коэффициенту. Предусмотрена разбивка по трем категориям: на автомобили стоимостью 3–5 млн руб., 5–10 млн руб. и 10–15 млн руб.

По итогам года сумма налога исчисляется в отношении каждого автотранспортного средства как произведение налоговой базы (мощность двигателя в л.с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента. Также налоговая ставка зависит от региона, где зарегистрирован автомобиль.

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Ксения Аскерова
Минпромторг налог на роскошь иномарки элитные автомобили электромобили
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