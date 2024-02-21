Когда выйдет новый список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Власти готовят обновленный перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. В 2023 году в списке было 449 моделей

Фото: Autonews.ru

Новый перечень подпадающих под налог на роскошь автомобилей Минпромторг опубликует до 31 марта 2024 года. Об этом Autonews.ru сообщили в преcс-службах Минпромторга и Федеральной налоговой службы.

Согласно ответу ФНС, «налог на роскошь» начисляют собственникам автомобилей стоимостью выше 10 млн руб.: при расчете транспортного налога к ним применяется дополнительный коэффициент 3.

В текущем списке Минпромторга за 2023 год числятся 449 моделей автомобилей (в 2022-м было 345). Среди них 275 стоят дороже 10 млн руб., а еще 174 — дороже 15 млн руб. Например, в списке есть модели Rolls-Royce, а также Aston Martin, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Jaguar, Jeep.

Повышенный коэффициент действует:

в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет;

в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

«Перечень легковых автомобилей за 2023 год средней стоимостью от 10 млн руб., подлежащий применению в очередном налоговом периоде (календарном году), размещается не позднее 31 марта очередного налогового периода (календарного года) на официальном сайте», — отметили в ФНС.

Как уточнили в ФНС, в 2024 году водителям надо будет заплатить транспортный налог за 2023 год, в 2025-м — за 2024-й и т.д. Налог подлежит уплате налогоплательщиками — физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). Налогоплательщики — физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом не позднее 30 дней до наступления указанного срока уплаты.

Размер транспортного налога зависит от региона, где машина зарегистрирована. В Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 л.с. — она применяется к машинам с моторами мощностью менее 100 л.с. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили с двигателями мощнее 250 л.с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л.с., машины с моторами мощностью от 225 до 250 л.с. имеют ставку 75 руб., а модели с мощностью от 175 до 225 л.с. — ставку 65 руб. за 1 л.с.