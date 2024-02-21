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Когда выйдет новый список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Минпромторг выпустит новый список облагаемых налогом на роскошь авто до 31 марта
Власти готовят обновленный перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. В 2023 году в списке было 449 моделей
Фото: Autonews.ru
Фото: Autonews.ru

Новый перечень подпадающих под налог на роскошь автомобилей Минпромторг опубликует до 31 марта 2024 года. Об этом Autonews.ru сообщили в преcс-службах Минпромторга и Федеральной налоговой службы.

Согласно ответу ФНС, «налог на роскошь» начисляют собственникам автомобилей стоимостью выше 10 млн руб.: при расчете транспортного налога к ним применяется дополнительный коэффициент 3.

В текущем списке Минпромторга за 2023 год числятся 449 моделей автомобилей (в 2022-м было 345). Среди них 275 стоят дороже 10 млн руб., а еще 174 — дороже 15 млн руб. Например, в списке есть модели Rolls-Royce, а также Aston Martin, Mercedes-Benz, BMW, Bugatti, Ferrari, Lexus, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Porsche, Jaguar, Jeep.

Повышенный коэффициент действует:

  • в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более десяти лет;
  • в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

«Перечень легковых автомобилей за 2023 год средней стоимостью от 10 млн руб., подлежащий применению в очередном налоговом периоде (календарном году), размещается не позднее 31 марта очередного налогового периода (календарного года) на официальном сайте», — отметили в ФНС.

Как уточнили в ФНС, в 2024 году водителям надо будет заплатить транспортный налог за 2023 год, в 2025-м — за 2024-й и т.д. Налог подлежит уплате налогоплательщиками — физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом). Налогоплательщики — физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом не позднее 30 дней до наступления указанного срока уплаты.

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Размер транспортного налога зависит от региона, где машина зарегистрирована. В Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 л.с. — она применяется к машинам с моторами мощностью менее 100 л.с. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили с двигателями мощнее 250 л.с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л.с., машины с моторами мощностью от 225 до 250 л.с. имеют ставку 75 руб., а модели с мощностью от 175 до 225 л.с. — ставку 65 руб. за 1 л.с.

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Теги
Алина Распопова
налог на роскошь транспортный налог Минпромторг
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