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Военная операция на Украине ,  
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Бывший замглавы МИД Украины заявил о «проигрыше всухую» на переговорах

Елисеев: Украина и США проиграли на переговорах в Эр-Рияде
Сюжет
Военная операция на Украине
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры, 24 марта 2025&nbsp;года
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры, 24 марта 2025 года (Фото: Mohammed Benmansour / Reuters)

Киев и Вашингтон «всухую проиграли» на прошедших в Саудовской Аравии переговорах с Москвой, заявил экс-посол Украины при ЕС (2010–2015), бывший заместитель главы администрации президента страны (2015–2019) и экс-замглавы Министерства иностранных дел (2007–2010) Константин Елисеев в эфире радио «НВ».

«Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — сказал Елисеев.

По словам дипломата, его вывод может «разочаровать многих». Киев в ходе переговоры не смог добиться наиболее благоприятных условий урегулирования конфликта с Россией для своей страны, уточнил Елисеев.

Карасин счел не очень результативными переговоры в Эр-Рияде
Политика
Фото:РИА Новости

Переговоры в Эр-Рияде стартовали 23 марта. Американская делегация поочередно встречалась с украинской и российской сторонами. Встречи завершились 25 марта.

Среди условий России по прекращению ударов в Черном море было снятие не только санкций США, но и ограничительных мер, которые были введены странами Евросоюза. Однако ЕС настаивает, что санкции могут быть сняты только после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.

В Кремле заявили, что Москва и Вашингтон договорились о реализации черноморской инициативы, которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море после снятия ряда санкций. Там подтвердили разработку мер, касающихся моратория на удары по объектам энергетики, однако назвали срок действия этой инициативы — 30 суток начиная с 18 марта. Москва также подчеркнула возможность продления и выхода из этого соглашения в случае его нарушения одной из сторон.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что основными темами переговоров российской и американской делегаций была безопасность судоходства в Черном море, а также восстановление возможности экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Прошедшие переговоры он охарактеризовал как «спокойные» и «конструктивные», но «не очень результативные».

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