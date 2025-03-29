В Москве простились с телеведущим Алексеем Веселкиным

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Церемония прощания с заслуженным артистом России и телеведущим Алексеем Веселкиным завершилась в Российском академическом молодежном театре в Москве, сообщает ТАСС.

На панихиде собрались родственники и коллеги Веселкина, пишет агентство. Среди них — сын артиста Алексей Веселкин-младший, телеведущая Ксения Стриж, главный режиссер РАМТ Марина Брусникина, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Кроме того, траурный венок на прощание с артистом прислали из Министерства культуры.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер, режиссер и телеведущий умер 27 марта после продолжительной болезни. Ему было 63 года.

Веселкин родился 21 ноября 1961 года в Москве, окончил Театральное училище им. Б. Щукина. Он работал в труппе РАМТ с 1983 года. В театре артист исполнил около 60 ролей. Кроме того, актер вел популярные передачи на телевидении: «Хочу все знать», «До 16 и старше», «Царь горы».

В 1996 году Веселкину присвоили звание заслуженного артиста России.