Сын рассказал о длительной болезни Веселкина перед смертью
Заслуженный артист России Алексей Веселкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил его сын, Алексей Веселкин: «Вчера вечером [умер]. После продолжительной болезни».
Российский академический молодежный театр сообщил, что Алексей Веселкин умер 26 марта в возрасте 63 лет.
Алексей Веселкин родился в 1961 году и в 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина. С 1983 года он работал в Российском академическом молодежном театре, где сыграл более 60 ролей.
Веселкин также вел такие популярные передачи на телевидении, как «Хочу все знать», «До 16 и старше» и «Царь горы».
В 1996 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.
Читайте РБК в Telegram.
РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»
Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию
Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram
В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов