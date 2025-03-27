Сын рассказал о длительной болезни Веселкина перед смертью

Алексей Веселкин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Заслуженный артист России Алексей Веселкин ушел из жизни после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил его сын, Алексей Веселкин: «Вчера вечером [умер]. После продолжительной болезни».

Российский академический молодежный театр сообщил, что Алексей Веселкин умер 26 марта в возрасте 63 лет.

Алексей Веселкин родился в 1961 году и в 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина. С 1983 года он работал в Российском академическом молодежном театре, где сыграл более 60 ролей.

Веселкин также вел такие популярные передачи на телевидении, как «Хочу все знать», «До 16 и старше» и «Царь горы».

В 1996 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.