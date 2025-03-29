«РИА Новости» назвало причину бунта заключенных в колонии в Невьянске

Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Причиной бунта заключенных в колонии № 46 в Невьянске Свердловской области в 2019 году стало недовольство режимом отбывания наказания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

В сентябре 2019 года при обыске в камере заключенного администрация обнаружила запрещенные предметы. Мужчина угрожал сотруднику колонии молотком и замахивался на него монтировкой, говорится в материалах.

Заключенный призвал нескольких осужденных к бунту, всего в беспорядках участвовали восемь человек. Они уничтожили имущество колонии на сумму более 14 тыс. руб., разбили камеры наблюдения, табуреты, светильники, громкоговорители и информационные стенды.

Согласно судебным документам, во время обыска в камере сотрудники учреждения изъяли запрещенные для хранения средства связи — заключенный прятал их в тайнике санузла.

Осужденный 1960 года рождения выразил недовольство обыском и общим режимом в колонии.

«В тот же день Касимов <...> решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках», — говорится в сообщении.

Участники бунта пытались добиться ослабления условий в колонии, пишет агентство.

В 2015 году в колонии № 46 Невьянска проводили проверку после отказа 400 заключенных от приема пищи. Осужденные не пояснили причин отказа и не выдвинули никаких требований.