В ОНК рассказали о проверке во взбунтовавшейся колонии под Волгоградом

Вадим Чередник (Фото: opvo.ru)

Проверка в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области, прошедшая в мае, не выявила жалоб заключенных, сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Вадим Чередник.

«В мае в этой колонии делали обход, нарушений не было», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

23 августа заключенные ИК-19 в Волгоградской области захватили в заложники нескольких сотрудников учреждения. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. В колонии началась операция по освобождению заложников.

По информации Shot, нападение совершили трое или четверо заключенных, они называют себя членами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и признана террористической).

По данным ФСИН, несколько человек пострадали. ТАСС и Shot пишут, что один сотрудник учреждения убит.

Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что четверо пострадавших госпитализированы. Как рассказали «Интерфаксу» в приемной Центральной районной больницы Суровикинского района, трех пострадавших при захвате колонии направили в реанимацию.