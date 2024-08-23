В ОНК рассказали о проверке во взбунтовавшейся колонии под Волгоградом
Проверка в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино в Волгоградской области, прошедшая в мае, не выявила жалоб заключенных, сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Вадим Чередник.
«В мае в этой колонии делали обход, нарушений не было», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
23 августа заключенные ИК-19 в Волгоградской области захватили в заложники нескольких сотрудников учреждения. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. В колонии началась операция по освобождению заложников.
По информации Shot, нападение совершили трое или четверо заключенных, они называют себя членами группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и признана террористической).
По данным ФСИН, несколько человек пострадали. ТАСС и Shot пишут, что один сотрудник учреждения убит.
Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что четверо пострадавших госпитализированы. Как рассказали «Интерфаксу» в приемной Центральной районной больницы Суровикинского района, трех пострадавших при захвате колонии направили в реанимацию.
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