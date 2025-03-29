Затмение Солнца в Москве продлится 48 минут

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В Москве солнечное затмение при условии ясной погоды будет видно 48 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилу Кошман.

«В Москве частичное затмение начнется в 14:25 мск, в 14:49 будет максимум <...>. Луна покроет 2% солнечного диска», — цитирует агентство астронома.

Затмение закончится в 15:13 мск. Наблюдение за явлением Кошман посоветовала начать в 14:40 мск.

В Петербурге затмение будет продолжаться полтора часа, отметил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов. Астрономическое явление начнется в 14:00 мск и достигнет максимума в 14:13. Затмение закончится в 15:25, уточнил Железнов.

Частичное затмение Солнца 29 марта продлится с 11:51 до 15:44 мск. В России явление можно будет наблюдать в европейской части страны.

Ранее профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что в Москве Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%. Следующее затмение произойдет 21 сентября.