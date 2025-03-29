 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Затмение Солнца в Москве продлится 48 минут

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Москве солнечное затмение при условии ясной погоды будет видно 48 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела методического сопровождения Московского планетария Людмилу Кошман.

«В Москве частичное затмение начнется в 14:25 мск, в 14:49 будет максимум <...>. Луна покроет 2% солнечного диска», — цитирует агентство астронома.

Затмение закончится в 15:13 мск. Наблюдение за явлением Кошман посоветовала начать в 14:40 мск.

В Петербурге затмение будет продолжаться полтора часа, отметил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов. Астрономическое явление начнется в 14:00 мск и достигнет максимума в 14:13. Затмение закончится в 15:25, уточнил Железнов.

Москвичам предсказали «маленькое» солнечное затмение 29 марта
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Частичное затмение Солнца 29 марта продлится с 11:51 до 15:44 мск. В России явление можно будет наблюдать в европейской части страны.

Ранее профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил, что в Москве Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%. Следующее затмение произойдет 21 сентября.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
солнечное затмение Москва астрономы
Материалы по теме
Москвичам предсказали «маленькое» солнечное затмение 29 марта
Общество
Россияне и жители других стран увидели «Урожайную Луну» и затмение
Общество
Жители Москвы увидят затмение Луны 18 сентября
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
На что способна размещенная в Европе американская атомная бомба B61-12Политика, 11:00
В Думе и Совфеде поспорили о «юридической кракозябре» с лишением мандатовПолитика, 10:59
США потребовали от компаний Франции отказаться от программ инклюзивностиПолитика, 10:57
Роскачество предупредило об угрозах мошенников изъять домашних животныхОбщество, 10:53
Крушение батискафа «Синдбад»: как организованы морские экскурсии в ЕгиптеБизнес, 10:48
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
В ФНС оценили масштаб перетока работников в самозанятыеЭкономика, 10:30
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Затмение Солнца в Москве продлится 48 минутОбщество, 10:21
Почему США стали похожи на «проблемную развивающуюся экономику»Pro, 10:16
Экс-премьер рассказал о поручении Зеленского и отказе да Силвы от встречиПолитика, 10:05
Юристы оценили шансы Валиевой на апелляции из-за «мошенничества» WADAСпорт, 10:00
Володин перечислил вступающие в силу в апреле законыПолитика, 09:57
15 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году: кто и сколькоИнвестиции, 09:55
Рынок микрозаймов рекордно вырос из-за покупок россиян на маркетплейсахФинансы, 09:30