Москвичам предсказали «маленькое» солнечное затмение 29 марта

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Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать в столице в субботу, 29 марта, с 14:50 до 15:10 мск. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Его слова приводит агентство «Москва».

Специалисты спрогнозировали два частичных затмения в 2025 году — 29 марта и 21 сентября, сообщил Богачев. По его словам, полная ночь на Земле не наступит нигде, а Солнце «превратится в месяц», размер которого зависит от региона.

В России затмение 29 марта можно будет наблюдать в европейской части страны с 14:50 до 15:10 мск. При этом «сколько-нибудь заметным» оно будет только на севере.

«В Москве Луной будет закрыто менее 10% солнечного диска, а в Санкт-Петербурге — около 20%», — сообщил специалист. При этом солнечное затмение 21 сентября москвичи увидеть уже не смогут.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила «Москва 24», что в ночь с 22 на 23 апреля жители столицы смогут увидеть пик звездопада Лириды. Он происходит ежегодно во втором месяце весны.