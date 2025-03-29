Володин перечислил вступающие в силу в апреле законы
С начала апреля в России вступят в силу несколько законов, в том числе направленный против телефонных мошенников и о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Среди законов, которые вступят в силу 1 апреля:
- О тестировании детей мигрантов на знание русского языка — в противном случае их не будут принимать в школы. По словам Володина, такой экзамен необходим как самому ребенку для его социальной адаптации, так и для его одноклассников и учителей.
- О противодействии телефонным мошенникам. Гражданам России запретят регистрировать на свое имя более чем 20 сим-карт. На «Госуслугах» появится сервис для проверки числа оформленных сим-карт. Новые правила будут способствовать борьбе с кибермошенничеством, отметил Володин.
- О единой программе воспитательной работы в лагерях. В календарный план включат родительские дни, культурные и патриотические мероприятия. Отдельное внимание будут уделять формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия, добавил Володин.
Кроме того, с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, их увеличат на 14,5%. Эти выплаты кроме пенсионеров получают люди с инвалидностью, дети-сироты, потерявшие кормильца.
С апреля Центробанк получит право устанавливать лимиты для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу рискованных займов на покупку жилья. Новая мера позволит сдерживать рост закредитованности граждан, отметил Володин.
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