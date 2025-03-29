 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

Володин перечислил вступающие в силу в апреле законы

Володин: в апреле вступит в силу закон о борьбе с телефонными мошенниками
Сюжет
Новые законы в России

С начала апреля в России вступят в силу несколько законов, в том числе направленный против телефонных мошенников и о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Среди законов, которые вступят в силу 1 апреля:

  • О тестировании детей мигрантов на знание русского языка — в противном случае их не будут принимать в школы. По словам Володина, такой экзамен необходим как самому ребенку для его социальной адаптации, так и для его одноклассников и учителей.
  • О противодействии телефонным мошенникам. Гражданам России запретят регистрировать на свое имя более чем 20 сим-карт. На «Госуслугах» появится сервис для проверки числа оформленных сим-карт. Новые правила будут способствовать борьбе с кибермошенничеством, отметил Володин.
  • О единой программе воспитательной работы в лагерях. В календарный план включат родительские дни, культурные и патриотические мероприятия. Отдельное внимание будут уделять формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия, добавил Володин.

В России определили баллы для теста детей мигрантов по русскому языку
Общество

Кроме того, с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, их увеличат на 14,5%. Эти выплаты кроме пенсионеров получают люди с инвалидностью, дети-сироты, потерявшие кормильца.

С апреля Центробанк получит право устанавливать лимиты для кредитных и микрофинансовых организаций на выдачу рискованных займов на покупку жилья. Новая мера позволит сдерживать рост закредитованности граждан, отметил Володин.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Вячеслав Володин законы мигранты
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
В России определили баллы для теста детей мигрантов по русскому языку
Общество
В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих забрать ненужную мебель
Общество
Социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
На что способна размещенная в Европе американская атомная бомба B61-12Политика, 11:00
В Думе и Совфеде поспорили о «юридической кракозябре» с лишением мандатовПолитика, 10:59
США потребовали от компаний Франции отказаться от программ инклюзивностиПолитика, 10:57
Роскачество предупредило об угрозах мошенников изъять домашних животныхОбщество, 10:53
Крушение батискафа «Синдбад»: как организованы морские экскурсии в ЕгиптеБизнес, 10:48
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
В ФНС оценили масштаб перетока работников в самозанятыеЭкономика, 10:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Затмение Солнца в Москве продлится 48 минутОбщество, 10:21
Почему США стали похожи на «проблемную развивающуюся экономику»Pro, 10:16
Экс-премьер рассказал о поручении Зеленского и отказе да Силвы от встречиПолитика, 10:05
Юристы оценили шансы Валиевой на апелляции из-за «мошенничества» WADAСпорт, 10:00
Володин перечислил вступающие в силу в апреле законыПолитика, 09:57
15 российских компаний объявили дивиденды в 2025 году: кто и сколькоИнвестиции, 09:55
Рынок микрозаймов рекордно вырос из-за покупок россиян на маркетплейсахФинансы, 09:30