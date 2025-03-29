 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» узнало о тайнике со взрывчаткой на востоке Москвы

Сюжет
Военная операция на Украине

На востоке Москвы был расположен тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в столице, сообщает «РИА Новости».

Ранее ФСБ сообщила о задержании мужчины, планировавшего подрыв административного здания «в местах массового скопления людей» в Москве. Задержанный сообщил, что его завербовали в феврале. Самодельное взрывное устройство массой 5 кг с таймером он изъял по указанию куратора из тайника. После совершения теракта ему обещали обеспечить выезд на Украину для участия в боях на стороне Киева.

В отношении задержанного завели уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на теракт и ст. 222.1 — незаконное приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств.

ФСБ сообщила о задержании готовившего подрыв здания в Москве россиянина
Политика

По данным «РИА», на видео с задержанием подозреваемого заметна стена с граффити и водоем. Кроме того, на кадрах видно вывеску отеля «Альфа Измайлово».

Корреспондент агентства выяснил, что расписанная рисунками стена расположена рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлем и отелем «Альфа Измайлово». Место, где находился тайник, многолюдное, в этом районе гуляют родители с детьми и пенсионеры, пишет агентство.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Москва тайник
Материалы по теме
ФСБ нашла в пригороде Мариуполя схрон со взрывчаткой ВСУ
Политика
ФСБ задержала новороссийца, хранившего взрывчатку в тайнике
Политика
ФСБ сообщила о тайниках с бомбами в Подмосковье для покушений на офицеров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Рынок микрозаймов рекордно вырос из-за покупок россиян на маркетплейсахФинансы, 09:30
Минобороны сообщило о продвижении в Курской области к границе с УкраинойПолитика, 09:27
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 09:20
ЦБ запустит звездные рейтинги акций: принесет ли это пользу инвесторамИнвестиции, 09:00
Работники старше 55 лет начали чаще менять профессиюОбщество, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:00
Кино на выходные: сериал «Киностудия» — злой анекдот о ГолливудеLife, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«РИА Новости» узнало о тайнике со взрывчаткой на востоке МосквыПолитика, 08:57
Минобороны сообщило о трех сбитых над Белгородской областью дронахПолитика, 08:28
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1000Политика, 08:08
В России определили баллы для теста детей мигрантов по русскому языкуОбщество, 08:00
Чем заняться дома: «Киностудия», Кира Найтли, подкаст о переводчикахСтиль, 08:00
Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапуТехнологии и медиа, 07:57
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 07:45