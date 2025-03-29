«РИА Новости» узнало о тайнике со взрывчаткой на востоке Москвы
На востоке Москвы был расположен тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в столице, сообщает «РИА Новости».
Ранее ФСБ сообщила о задержании мужчины, планировавшего подрыв административного здания «в местах массового скопления людей» в Москве. Задержанный сообщил, что его завербовали в феврале. Самодельное взрывное устройство массой 5 кг с таймером он изъял по указанию куратора из тайника. После совершения теракта ему обещали обеспечить выезд на Украину для участия в боях на стороне Киева.
В отношении задержанного завели уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса — покушение на теракт и ст. 222.1 — незаконное приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств.
По данным «РИА», на видео с задержанием подозреваемого заметна стена с граффити и водоем. Кроме того, на кадрах видно вывеску отеля «Альфа Измайлово».
Корреспондент агентства выяснил, что расписанная рисунками стена расположена рядом с Серебряно-Виноградным прудом, Измайловским кремлем и отелем «Альфа Измайлово». Место, где находился тайник, многолюдное, в этом районе гуляют родители с детьми и пенсионеры, пишет агентство.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов