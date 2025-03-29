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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемый в хищении ₽48 млн топ-менеджер «Телты» сбежал на спецоперацию

ТАСС: обвиняемый в хищении ₽48 млн топ-менеджер «Телты» сбежал на спецоперацию
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Военная операция на Украине

Бывший заместитель учредителя пермского телефонного завода «Телта» Алексей Высокой, обвиняемый по делу о хищении 48 млн руб. при выполнении гособоронзаказа, пытался сбежать из-под домашнего ареста на военную операцию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительных органы.

Собеседник агентства рассказал, что Высоков подписал контракт с Минобороны о прохождении военной службы, не уведомив ведомство о своем статусе подсудимого, а также не сообщив о своих планах следствию.

Около недели обвиняемый находился в учебной части в Воронежской области, после чего его задержали и этапировали в Москву. Как отметили в правоохранительных органах, Минобороны планирует в ближайшее время расторгнуть контракт с Высоковым.

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Высоков проходит по делу о хищении вместе с экс-учредителем «Телты» Игорем Морозовым и главным бухгалтером предприятия Еленой Гришиной. По версии следствия, они, исполняя госконтракт на поставку устройств связи для нужд Минобороны, завышали себестоимость товара. Фигурантов обвиняют в присвоении свыше 48 млн руб.

Высоков и Гришина также являются фигурантами дела генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего ранее должность начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил. В СК считают, что они дали Шамарину взятку на сумму более 36 млн руб. «за увеличение объема поставляемой продукции» по госконтрактам для нужд Минобороны и «общее покровительство».

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Теги
хищение Военная операция на Украине Минобороны уголовное дело контракт
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