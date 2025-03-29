Во Львове контрактникам разрешали работать в автосервисах вместо службы

В воинской части Львова контрактникам разрешали работать в автосервисе за взятки

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило в коррупции руководство одной из воинских частей Львова, разрешавшее контрактникам работать в автосервисах вместо службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ГБР, двое командиров рот и двое заместителей командира с июля 2024 года присваивали себе зарплату семерых военных, служащих по контракту. За это контрактники могли не нести службу и вместо этого работать на частных станциях техобслуживания (СТО).

Всех четырех руководителей части заподозрили в превышении служебных полномочий, им грозит до 12 лет лишения свободы.

В начале марта «Страна» сообщила, что начальника одного из территориальных центров комплектования (аналог военкомата) в Ивано-Франковской области Украины оштрафовали за то, что он мобилизовал россиянина в ряды ВСУ. Военком отправил иностранца без гражданства на военно-врачебную комиссию, после чего поставил на воинский учет и включил в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть.

Мужчина получил штраф в размере 17 тыс. гривен (около 37,2 тыс. руб.) за превышение полномочий.