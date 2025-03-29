В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Пятигорске произошло небольшое землетрясение мощностью около 2 баллов, сообщил в телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов.
Эпицентр находился в Предгорном районе, в котором расположен Пятигорск. По словам мэра, пострадавших и разрушений нет.
По данным северо-осетинского филиала геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 23:04 мск 28 марта. Его очаг залегал на глубине 17 км.
ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Ставропольскому краю пишет, что магнитуда составила 4,1.
«Комсомольская правда» и «Блокнот Ставрополь» опубликовали сообщения местных жителей, ощутивших толчок. Они рассказали, что почувствовали, как под ногами прошла сильная волна, и услышали гул или гром.
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