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Сейсмолог предупредил о подземных толчках в Стамбуле магнитудой до 7,6

В Стамбуле спрогнозировали подземные толчки магнитудой до 7,6
Виды Стамбула
Виды Стамбула (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр спрогнозировал подземные толчки в Стамбуле магнитудой 7,6. Об этом профессор Стамбульского технического университета заявил в эфире телеканала KRT.

«Мы ожидаем землетрясение магнитудой от 7,2 до 7,6 в Стамбуле. Одно из таких землетрясений произойдет на разломе Адалалар на юге, а другое — на разломе Кумбургаз», — заявил сейсмолог.

Наджи Гёрюр известен в Турции тем, что предсказал случившееся в стране в феврале 2023 года землетрясение за несколько месяцев. Тогда он заявил, что в результате подземных толчков в Стамбуле могут быть повреждены 59 тыс. зданий.

Последний раз землетрясение в Турции фиксировали в провинции Токат 20 апреля 2024 года. Магнитуда подземных толчков составила 4,1.

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Фото:Sertac Kayar / Reuters

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло крупнейшее за 80 лет землетрясение. Число жертв превысило 50 тыс. человек, более 100 тыс. граждан пострадали. Без крыши над головой остались около 1,5 млн человек.

В результате подземных толчков в Турции были разрушены более 800 тыс. зданий. В феврале 2024 года строители и военные продолжали разбирать завалы после землетрясения.

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