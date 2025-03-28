Среднемесячный доход служащего ЦБ в 2024 году превысил ₽230 тысяч
Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году составил 231 772 руб. Такие данные привел в годовом отчете сам ЦБ.
Это на 8513 руб. больше, чем в 2023 году (223 259 руб.).
Численность служащих Банка России за 2024 год уменьшилась на 1460 человек (3,2%) и составила 43 770.
Расходы на содержание служащих ЦБ по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,119 млрд руб. (0,7%). Из них расходы на зарплаты и другие выплаты служащим Банка России выросли на 560 млн руб. (0,5%), начисления на оплату труда и на другие выплаты — на 559 млн руб. (1,9%).
Статья расходов на оплату труда и другие выплаты включает в себя помимо окладов вознаграждение за участие в проверках, разного рода надбавки, в том числе лицам, работающим в районах Крайнего Севера, премирование, ежегодные оплачиваемые и учебные отпуска, единовременную выплату при выходе на пенсию, материальную помощь, выплаты работникам, проживающим (работающим) в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и др.
Читайте РБК в Telegram.
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов