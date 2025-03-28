Секретные документы о британской военной базе нашли на улице в Ньюкасле
Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как документы с конфиденциальной военной информацией обнаружили разбросанными вдоль улицы в Ньюкасле. Об этом сообщил The Guardian.
Бумаги нашли 16 марта в районе Скотсвуд. Документы были разбросаны на тротуарах и возле припаркованных машин. Их обнаружил местный житель.
По информации издания, документы связаны с подразделениями, размещенными на крупной военной базе Великобритании: гарнизоном Каттерик в Северном Йоркшире. В бумагах были звания военнослужащих, их электронные почтовые адреса, графики смен и подробности выдачи оружия. Также на некоторых документах была напечатана информация об арсенале и системе обнаружения вторжений (IDS).
Британские правительственные директивы рекомендуют уничтожать конфиденциальные документы с помощью шредеров или путем сжигания.
На некоторых обнаруженных в Нькасле документах был гриф «Чувствительная информация». Согласно правительственным указаниям, непреднамеренное раскрытие таких документов может привести к «умеренному ущербу для долгосрочного стратегического и экономического положения Великобритании» и в исключительных обстоятельствах может привести к угрозе жизни.
Документы были переданы в Министерство обороны Великобритании. Там заявили, что расследуют инцидент.
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