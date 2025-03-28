Секретные документы о британской военной базе нашли на улице в Ньюкасле

Гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире, Англия (Фото: Mark Owens / Министерство обороны Великобритании)

Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как документы с конфиденциальной военной информацией обнаружили разбросанными вдоль улицы в Ньюкасле. Об этом сообщил The Guardian.

Бумаги нашли 16 марта в районе Скотсвуд. Документы были разбросаны на тротуарах и возле припаркованных машин. Их обнаружил местный житель.

По информации издания, документы связаны с подразделениями, размещенными на крупной военной базе Великобритании: гарнизоном Каттерик в Северном Йоркшире. В бумагах были звания военнослужащих, их электронные почтовые адреса, графики смен и подробности выдачи оружия. Также на некоторых документах была напечатана информация об арсенале и системе обнаружения вторжений (IDS).

Британские правительственные директивы рекомендуют уничтожать конфиденциальные документы с помощью шредеров или путем сжигания.

На некоторых обнаруженных в Нькасле документах был гриф «Чувствительная информация». Согласно правительственным указаниям, непреднамеренное раскрытие таких документов может привести к «умеренному ущербу для долгосрочного стратегического и экономического положения Великобритании» и в исключительных обстоятельствах может привести к угрозе жизни.

Документы были переданы в Министерство обороны Великобритании. Там заявили, что расследуют инцидент.