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Финансы ,  
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Темп прироста платежей картами в 2024 году замедлился в 2,6 раза

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В 2024 году темп прироста платежей картами за товары и услуги по количеству снизился в 2,6 раза, до 4,9%, говорится в годовом отчете Банка России.

Темп прироста по объему также замедлился с 2023 года — в 1,8 раза, до 8,9%. В качестве причины ЦБ назвал выход на рынок альтернативных способов оплаты. В частности, набирает популярность система быстрых платежей (СБП): рост покупок через СБП с 2023 года вырос в 2,2 раза как по количеству, так и по объему.

Помимо СБП, российские потребители оплачивали покупки с использованием биометрии и QR-кодов (₽4,2 трлн, 2,3 млрд платежей) и стали более активно использовать электронные денежные средства: ₽8,5 трлн и 6,2 млрд операций, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

ЦБ допустил ограничение числа банковских карт на одного человека
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Однако карты все еще остаются самым популярным средством безналичной оплаты, их эмиссия за год выросла на 14,8%, подсчитали в ЦБ. На 1 января 2025 года банки выпустили 515,8 млн карт, что составляет 3,4 карты на одного жителя. Владельцы карт на территории России и за ее пределами совершили в 2024 году 76,1 млрд транзакций на сумму ₽168,2 трлн. Из этих транзакций подавляющее большинство составили безналичные операции: 97,6% по количеству и 77,7% по объему.

Чаще всего россияне оплачивали картами товары и услуги (84,8% по количеству и 36,2% по объему), а также делали переводы друг другу (11,9 и 38,2% соответственно). Как отметили в ЦБ, снятие наличных осталось на относительно низком уровне: 2,4% по количеству и 22,3% по объему.

В марте 2025 года Банк России допустил ограничение числа банковских карт на одного человека. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, мера нужна в рамках борьбы с посредниками (т.н. дропами), которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками деньги. «Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — отметила тогда Набиуллина.

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