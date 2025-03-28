Путин спросил у губернатора Ленобласти о причине малого количества браков

Александр Дрозденко и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко заявил, что в регионе маленькое количество браков на тысячу человек. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу», — обратился к губернатору президент.

Дрозденко признал существующую проблему, хотя и указал на то, что некоторые пары выбирают жениться в дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, а не Ленинградской области.

По словам Дрозденко, в регионе также отмечается низкая рождаемость. «Если, например, по многодетным семьям мы за восемь лет выросли в три раза, то у нас отставание от большинства регионов по рождению первого ребенка», — заявил губернатор.

Для поддержки молодых семей в регионе разрабатывают систему льготной ипотеки, чтобы стимулировать рождение первенца до 30 лет, сообщил Дрозденко.

Губернатор озвучил и другие демографические тенденции в Ленинградской области: минимальная смертность за всю историю, самая высокая продолжительность жизни. Прирост населения обеспечивается, в основном, за счет внешней миграции.