 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин встретился с главой Ленинградской области Дрозденко

Владимир Путин и&nbsp;Александр&nbsp;Дрозденко
Владимир Путин и Александр Дрозденко (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает пресс-служба Кремля.

Они обсудили меры поддержки участников военной операции на Украине, а также социально-экономические вопросы региона.

Так, по словам Дрозденко, Ленинградская область реализует 84 региональных меры поддержки военнослужащих и членов их семей, особенно детей. «Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. <...> Наша задача — гарантировать, что здесь будет все в порядке, спокойно и стабильно», — сказал он.

В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую
Политика
Евгений Куйвашев

Губернатор отметил, что область вошла в десятку регионов с самой низкой бедностью — 4,6%. «Мы вошли в число регионов, где последние десять лет постоянно растут реальные доходы населения. То есть это то, что минусуется с инфляцией», — сообщил Дрозденко.

Важная задача региона — повышение качества жизни и народосбережение, заявил глава Ленинградской области

26 марта Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Паслер согласился возглавить регион, попросив у президента несколько месяцев на подготовку к работе.

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Александр Дрозденко Ленинградская область встреча
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Пушилин нашел замену ушедшему в губернаторы Оренбурга премьеру
Политика
В Кремле обсудили переход губернатора Оренбургской области в Свердловскую
Политика
Куйвашева освободили с поста губернатора Свердловской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 90,54 (-1,46) Инвестиции, 09:30 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 83,83 (-0,37) Инвестиции, 09:30
Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеруСпорт, 16:33
Путин встретился с главой Ленинградской области ДрозденкоПолитика, 16:31
Путин выразил соболезнования премьеру Мьянмы в связи с землетрясениемОбщество, 16:31
Россия вернула тела 43 погибших военных⁠Политика, 16:26
Адвокат не согласился с тем, что главред «Вечерних ведомостей» сбежалОбщество, 16:23
На Украине сочли переходом красных линий новый проект сделки с СШАПолитика, 16:15
В аварии батискафа в Хургаде погибли женщина и двое детей из ВыборгаОбщество, 16:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg спрогнозировал нехватку туалетной бумаги в США из-за пошлинЭкономика, 16:04
В России перестали покупать новые автомобили. Эксперты назвали причиныАвто, 15:53
Украина сообщила, что ей передали тела 909 военныхПолитика, 15:46
В PFL рассказали, когда Усман Нурмагомедов проведет следующий бойСпорт, 15:44
Как искусственный интеллект становится партнером бизнесаОтрасли, 15:43
В Бангкоке в шахте лифта оказались заблокированными около 20 человекОбщество, 15:42
Песков назвал критерии назначения Паслера во главе Свердловской областиПолитика, 15:37