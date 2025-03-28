Путин встретился с главой Ленинградской области Дрозденко
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщает пресс-служба Кремля.
Они обсудили меры поддержки участников военной операции на Украине, а также социально-экономические вопросы региона.
Так, по словам Дрозденко, Ленинградская область реализует 84 региональных меры поддержки военнослужащих и членов их семей, особенно детей. «Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. <...> Наша задача — гарантировать, что здесь будет все в порядке, спокойно и стабильно», — сказал он.
Губернатор отметил, что область вошла в десятку регионов с самой низкой бедностью — 4,6%. «Мы вошли в число регионов, где последние десять лет постоянно растут реальные доходы населения. То есть это то, что минусуется с инфляцией», — сообщил Дрозденко.
Важная задача региона — повышение качества жизни и народосбережение, заявил глава Ленинградской области
26 марта Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Паслер согласился возглавить регион, попросив у президента несколько месяцев на подготовку к работе.
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